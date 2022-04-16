Дублин, 17 апреля, 2022, 02:05 — ИА Регнум. В Ирландии к автовладельцам обратились с рекомендацией по снижение расхода бензина, что «облегчить нагрузку на кошелёк». Перечень советов появился на новостном портале местной компании AA.

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

В публикации приводятся рекомендации, «как повысить эффективность использования топлива» за счёт сокращения расходов. В частности, авторы предлагают приучить «себя продумывать дорогу наперёд», что позволит избежать «резкие торможения».

«Вы можете избежать резкого торможения и даже необходимости вообще использовать тормоз, например, меняя полосу движения перед медленно движущимся транспортным средством или постепенно замедляясь перед перекрёстком», — говорится в публикации.

Чтобы сократить расход топлива, также предлагается отказаться от кондиционера, убрать из машины тяжёлые предметы, разгоняться мягче. И вообще можно вовсе отказаться от езды на автомобиле.

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