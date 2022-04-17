Мальмё, Швеция, , 02:03 — REGNUM В третьем по величине городе Швеции Мальмё, расположенном на юге страны, антиисламская акция датского правого экстремиста Расмуса Палудана спровоцировала массовые беспорядки. Об этом вечером 16 апреля сообщает телеканал SVT.

Швеция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Во время акции Палудана по сожжению Корана поддерживающие экстремиста протестующие бросали камни в полицейских и патрульные машины, пытались преодолеть блокпосты. В результате столкновений были подожжены три автомобиля, пострадали несколько человек. Среди них — фотограф из Дании и женщина, в голову которой попал брошенный камень.

Субботние беспорядки в Мальмё приняли эстафету от расположенного в центре страны города Эребру, где в пятницу, 15 апреля, беснующиеся молодчики нападали на полицейских, сожгли несколько патрульных автомобилей, ранили 12 правоохранителей.

14 апреля от беспорядков пострадали города Линчёпинг и Норрчёпинг. Восемь протестующих были задержаны в пригороде Стокгольма Ринкебю.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере четверо полицейских и одно гражданское лицо пострадали в результате беспорядков в центре города Эребру в Швеции, вспыхнувших перед антиисламской акцией датских ультраправых.

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