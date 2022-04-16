Воронеж, 17 апреля, 2022, 01:45 — ИА Регнум. В Воронежской области в тяжёлом состоянии находятся двое пострадавших из 13-ти госпитализированных после ДТП с участием двух автобусов. Об этом сообщает ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что в настоящее время состояние средней степени тяжести у 11-ти пострадавших в ДТП, в тяжёлом состоянии находятся два человека. Ещё двоим пострадавшим врачи оказали помощь на месте происшествия.

Оказание медицинской помощи находится на контроле Минздрава России.

Напомним, ранее власти Калмыкии заявили, что готовы оказать всю необходимую помощь пассажирам.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 16 апреля около 20:30 на федеральной трассе М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области. В результате столкновения двух автобусов, один из которых следовал по маршруту Элиста – Санкт Петербург, на месте ДТП скончались два человека, 13 человек госпитализировали.