Москва, 17 апреля, 2022, 01:36 — ИА Регнум. Требование разрешить сдаться в плен и сложить оружие выдвинули к киевским властям боевики из числа националистов и иностранные наёмники, заблокированные на металлургическом комбинате «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом 17 апреля сказано в заявлении руководителя межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине, начальника Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

Как уточнил Мизинцев, в течение всего дня 16 апреля отмечалась повышенная интенсивность ведения радиопереговоров боевиков из националистических батальонов и иностранных наёмников, заблокированных на «Азовстали». Содержание радиоперехватов ясно показывает, что боевики находятся в безвыходном положении, без воды, продуктов и медикаментов. Мизинцев отметил, что за сутки было получено 367 таких радиоперехватов.

Боевики требовали от киевских властей разрешения сложить оружие и сдаться в плен. Представители украинских властей в категоричной форме запрещают боевикам сдаваться и угрожают расстрелами.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Минобороны России назвало число заблокированных на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе боевиков.