Киев, , 01:22 — REGNUM Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень предложил с 1 сентября заменить русский язык в украинских школах другими предметами.

Русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, в новом учебном году в школах, где в числе предметов остался русский язык, его заменить другими дисциплинами.

«Увеличив долю изучения других важных предметов, а именно: история Украины, украинский язык, украинская литература, математика и английский язык», — заявил Тарас Кремень.

Он предложил «отправить на простой» учителей русского языка, которые «не преподавали ничего другого».

Кремень также выступил за пересмотр образовательной программы по зарубежной литературе, ссылаясь на то, что там большую долю составляет изучение творчества русских писателей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года Тарас Кремень потребовал строгого наказания для полицейского из Хмельницкого, отказавшегося общаться на государственном языке.

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