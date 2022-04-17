Севастополь, 17 апреля 2022, 01:20 — REGNUM Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом (ЧФ) провели в Севастополе встречу с экипажем погибшего вблизи берегов Украины флагмана ЧФ ракетного крейсера «Москва». Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В ходе встречи Евменов довёл личному составу, что командный состав и военнослужащие по контракту продолжат службу в ВМФ России. А традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» «будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-морском флоте».
Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля Севастополь простился с флагманом Черноморского флота — крейсером «Москва» (фоторепортаж).
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