Севастополь, , 01:20 — REGNUM Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом (ЧФ) провели в Севастополе встречу с экипажем погибшего вблизи берегов Украины флагмана ЧФ ракетного крейсера «Москва». Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Экипаж ракетного крейсера «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

В ходе встречи Евменов довёл личному составу, что командный состав и военнослужащие по контракту продолжат службу в ВМФ России. А традиции гвардейского ракетного крейсера «Москва» «будут бережно сохранены и продолжены, как это во все времена было принято в Военно-морском флоте».

Николай Евменов «Офицеры, мичманы, личный состав контрактной службы будет продолжать службу в Военно-морском флоте. Личный состав срочной службы, в соответствии с законом, с мая по июнь месяц будет уволен и убудет к постановке на воинский учёт».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 апреля Севастополь простился с флагманом Черноморского флота — крейсером «Москва» (фоторепортаж).

Читайте ранее в этом сюжете: Севастополь простился с крейсером «Москва» — фоторепортаж