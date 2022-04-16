Колумбия, США, 17 апреля, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Как минимум 12 человек пострадали в результате стрельбы в торговом центре в городе Колумбии в американском штате Южная Каролина. Об этом 16 апреля заявил глава полицейского управления города Скип Холбрук в ходе пресс-конференции, трансляция которой шла в Twitter.

(сс) CWitte Оружие

По данным Холбрука, между посетителями торгового центра, знакомыми друг с другом, произошёл конфликт, перешедший в стрельбу. Как пояснил глава полицейского управления города, все участники конфликта не были случайно встретившимися людьми.

Холбрук уточнил, что при стрельбе пострадали 12 человек. Из них десять человек получили огнестрельные ранения, восемь человек были госпитализированы. Состояние двоих пострадавших оценивается как критическое, но стабильное.

Сотрудниками полиции были задержаны три человека, у всех при себе было огнестрельное оружие, по крайней мере один из задержанных вёл стрельбу. расследование обстоятельств и причин произошедшего продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция Нью-Йорка нашла фургон, связанный со стрельбой в метро, в результате которой пострадало 29 человек.