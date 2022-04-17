Пенза, , 01:04 — REGNUM В Пензенской области учительница английского языка, которую подозревают в дискредитации Вооружённых сил России, дала показания. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката педагога.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Учительница иностранного языка на допросе заявила, что вину по делу о дискредитации российской армии не признаёт. По словам адвоката, следователь допросил его подзащитную 15 апреля.

Ранее пресса сообщала о возбуждении в Пензе уголовного дела в отношении учительницы иностранного языка училища олимпийского резерва. Речь идёт о фейках: дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооружённых Сил Российской Федерации»).

По информации местной прессы, в ходе урока педагог высказалась по поводу специальной военной операции России, а диктофон с записью, которую сделал на занятиях ученик, попала к правоохранителям. Расследование данного уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Пензе студента вуза оштрафовали за действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил России.

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