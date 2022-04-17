Гагра, Абхазия, , 00:47 — REGNUM Тело российского туриста, пропавшего пять дней назад, было обнаружено сотрудниками МЧС Абхазии. Об этом 16 апреля сообщила пресс-служба ведомства.

Абхазия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, тело жителя Новгорода 1970 года рождения было обнаружено днём 16 апреля в ущелье реки Гагрипш в Гагрском районе на высоте 900 метров над уровнем моря. Поиски российского туриста были осложнены непогодой — в районе поиска на горе Мамзышха выпал снег, высота снежного покрова составила два метра.

Поисково-спасательная операция продолжалась пять суток. Спасателям Абхазии большое содействие оказали местные жители. Согласно предварительной версии, турист мог погибнуть от переохлаждения.

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