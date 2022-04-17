Москва, , 00:46 — REGNUM Российский бизнесмен Роман Абрамович побывал в Киеве для встречи с представителями украинской стороны. Об этом сообщают Fortune и Блумберг.

Роман Абрамович Marina Lystseva

По данным изданий, российский миллиардер якобы посещал Киев, чтобы «возобновить мирные переговоры» и «пути возобновления переговоров» между Россией и Украиной. В публикациях не уточняется, когда именно Роман Абрамович посещал Киев.

В то же время сообщается, что издания не смогли получить комментариев по данному вопросу от украинской стороны. Между тем, Блумберг добавляет со ссылкой на пресс-секретаря Абрамовича, что бизнесмена «нет в Киеве».

Напомним, что прошло несколько раундов российско-украинских переговоров, первая встреча состоялась 28 февраля. Встречи состоялись в Белоруссии и Турции. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Абрамович на переговорах в Стамбуле не является «официальным членом» российской делегации, а «задействован в обеспечении определённых контактов» между двумя сторонами.

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