Москва, 17 апреля, 2022, 00:46 — ИА Регнум. Российский бизнесменРоман Абрамович побывал в Киеве для встречи с представителями украинской стороны. Об этом сообщают Fortune и Блумберг.

Marina Lystseva Роман Абрамович

По данным изданий, российский миллиардер якобы посещал Киев, чтобы «возобновить мирные переговоры» и«пути возобновления переговоров» между Россией и Украиной. В публикациях не уточняется, когда именно Роман Абрамович посещал Киев.

В то же время сообщается, что издания не смогли получить комментариев по данному вопросу от украинской стороны. Между тем, Блумберг добавляет со ссылкой на пресс-секретаря Абрамовича, что бизнесмена«нет в Киеве».

Напомним, что прошло несколько раундов российско-украинских переговоров, первая встреча состоялась 28 февраля. Встречи состоялись в Белоруссии и Турции. Российскую делегацию возглавляет помощник президентаВладимир Мединский.

Как сообщалоИА REGNUM, 29 марта пресс-секретарь президента РФДмитрий Песков заявил, что Абрамович на переговорах в Стамбуле не является«официальным членом» российской делегации, а«задействован в обеспечении определённых контактов» между двумя сторонами.