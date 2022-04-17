Тультепек, Мексика, 17 апреля 2022, 00:37 — REGNUM Подозреваемые в расправе на восемью членами одной семьи в муниципалитете Тультепек были задержаны правоохранителями мексиканского штата Мехико. Об этом прокуратура региона 16 апреля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
В ведомстве считают, что все восемь человек, которые были арестованы по подозрению в совершённой 11 апреля кровавой расправе, являются членами банды, занимающейся вымогательством и торговлей наркотиками в муниципалитетах Тультепек, Мельчор-Окампо и Тультитлан. В ближайшее время им предъявят обвинения.
Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные убили восемь человек в жилом доме муниципалитета Тультепек в мексиканском штате Мехико.
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