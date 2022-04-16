Тультепек, Мексика, 17 апреля, 2022, 00:37 — ИА Регнум. Подозреваемые в расправе на восемью членами одной семьи в муниципалитете Тультепек были задержаны правоохранителями мексиканского штата Мехико. Об этом прокуратура региона 16 апреля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Цитата из к/ф «Музыкант». Реж. Роберт Родригес. 1992. Мексика — США Однажды в Мексике

прокуратура штата Мехико «Прокуратура штата Мехико задержала подозреваемых в массовом убийстве в Тультепеке, в отношении одного из них действуют два ордера на арест, в том числе за убийство, и он связан с преступной группировкой».

В ведомстве считают, что все восемь человек, которые были арестованы по подозрению в совершённой 11 апреля кровавой расправе, являются членами банды, занимающейся вымогательством и торговлей наркотиками в муниципалитетах Тультепек, Мельчор-Окампо и Тультитлан. В ближайшее время им предъявят обвинения.

Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные убили восемь человек в жилом доме муниципалитета Тультепек в мексиканском штате Мехико.