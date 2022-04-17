Красносулинский район, Ростовская область, , 00:28 — REGNUM В Ростовской области на участке трассы М-4 «Дон» произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, ещё один получил травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Дорожное происшествие случилось в ночь на 16 апреля на 983-м километре автодороги в Красносулинском районе. Водитель ВАЗ-21 154, предположительно, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с металлическим барьерным ограждением, затем продолжил движение и столкнулся со встречным ГАЗ 3302.

От полученных травм скончался пассажир ВАЗ-21 154, водитель легкового автомобиля пострадал.

По данному факту проводится проверка.