Элиста, 17 апреля, 2022, 00:17 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков поручил республиканскому правительству оказать всю необходимую помощь пассажирам рейсового автобуса Элиста — Санкт-Петербург, попавшего в смертельное ДТП в Воронежской области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Калмыкии и республиканское управление МЧС России держат связь с Воронежской областью, пишет РИА Калмыкия. Власти Калмыкии готовы оказать всю необходимую помощь пассажирам. Медики также готовы протянуть руку помощи коллегам.

ИА REGNUM напоминает, что пассажиров рейсового автобуса, попавшего в аварию в Новоусманском районе Воронежской области, отправили в пункты временного размещения. Во временном приюте нуждаются 37 человек.