Санкт-Петербург, , 00:16 — REGNUM В Кировском районе Ленинградской области задержан подозреваемый в двойном убийстве. Уголовное дело заведено в отношении родственника погибших, сообщает следственное управление СКР по региону.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

В ведомстве отмечают, что тела мужчины (1955 год рождения) и женщины (1960 год рождения) обнаружены 16 апреля 2022 года в садовом некоммерческом товариществе «Ласточка» Кировского района Ленинградской области. По данным правоохранителей, на теле у них были множественные колото-резаные ранения, в том числе на шее – странгуляционная борозда.

По подозрению в убийстве задержан мужчина 1980 года рождения.

«В ходе первоначальных следственных действий установлено, что указанные повреждения причинил их зять», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). В настоящее время устанавливаются все детали происшествия, назначен ряд экспертиз. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2022 года в Твери задержали группу мужчин, которые в Ломоносовском районе Ленинградской области совершили покушение на убийство двух человек.

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