Тимур Кондратьев, 17 апреля 2022, 17:53 — REGNUM Внесение в реестр средств массовой информации, которые выполняют в России функции иностранного агента, журналиста Юрия Дудя (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и политолога Екатерины Шульман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Оноре Домье. 35 выражений лиц (фрагмент)
Оноре Домье. 35 выражений лиц (фрагмент)

«Наконец-то! Очухались! Где же были все эти блюстителя порядка, когда эти персонажи на протяжении многих лет окучивали неокрепшие умы наших молодых сограждан?» — интересуется Марина Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что противники политики России должны понимать, что их деятельность будет иметь последствия в юридическом поле Российской Федерации.

«Сейчас идёт организованная информационная операция против России! Всё правильно! Надо как-то закрывать рты этим хорькам! Хотя бы таким мягким способом», — пишет Александр Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что невооружённым глазом видно по поведению иноагентов, что заботит их исключительно чужбина и собственная шкура.

«Сам факт того, что эти господа решили свинтить в Израиль, как только началась спецоперация, и не забыли осудить свою страну, уже говорит о том, что они работают на врагов России. Осознанно или неосознанно — это уже неважно, в спину бьют именно они», — поделился своим мнением Валентин С.

Караваджо. Поцелуй Иуды. Около 1602
Караваджо. Поцелуй Иуды. Около 1602

Часть людей полагает, что лидеры мнений уже успели навредить сознанию молодёжи, противопоставив её курсу государства на суверенитет и отстаиванию национальных интересов.

«А почему только сейчас, когда эти персонажи сделали своё дело и теперь могут отдыхать смело? Давно надо было их за руку хватать, а теперь уже поздно», — считает Вероника А.

Ряд пользователей указывает на то, что признанные иностранными агентами граждане не снимали видео про котиков, а насаждали своим зрителям радикальные политические установки.

«Дудя (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), к примеру, начинаешь смотреть — в начале всё достаточно интересно. Например, про деревенскую жизнь. А потом он начинает закоренелому наркоману подкидывать тему о качестве системы управления государством и слушать его недовольство по поводу внутренней и внешней политики нашего правительства. Что ни сюжет — всё нож в спину нашей стране. Как будто в других странах проблем не существует, но позволяют так изгаляться только в России. Надеюсь, больше такого не допустят», — пишет Елена Э.

Нашлись и те, кто отмечают, что никто в действительности этим людям рот не затыкает, просто они должны напоминать окружающим, что они собой представляют.

«Сейчас обращаюсь к тем, кто считает, что в России какая-то жёсткая, бесчеловечная цензура. Тот факт, что этих людей признали иноагентами, не означает, что им запрещают высказывать своё мнение. Просто им придётся напоминать своим зрителям, слушателям и читателям о том, что они финансируются из-за рубежа. Вот и всё. Вот и вся ужасная цензура», — напомнил Павел И.

Напомним, 15 апреля на сайте Министерства юстиции России была опубликована информация, согласно которой журналист Юрий Дудь (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и политолог Екатерина Шульман (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) внесены в реестр средств массовой информации, которые выполняют в России функции иностранного агента.