Элиста, 17 апреля, 2022, 00:08 — ИА Регнум. Бригада медиков готова выехать из Калмыкии в Воронежскую область, где произошло ДТП с участием рейсового автобуса Элиста — Санкт-Петербург и микроавтобуса. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Dtpin.ru Скорая помощь

В оперативном порядке решается вопрос размещения пострадавших и направления дополнительного транспорта для перевозки пассажиров. Оперативная бригада медиков из Калмыкии готова отправиться на помощь пострадавшим, пишет РИА Калмыкия.

ИА REGNUM сообщало, что около 20:30 мск 16 апреля в Новоусманском районе на 524-м километре автодороги М-4 «Дон» микроавтобус Ford Transit, в котором находились работники местного предприятия, столкнулся с рейсовым двухэтажным автобусом, следовавшем по маршруту Элиста – Санкт Петербург. От травм погибли два человека, 15 ранены, из них 13 госпитализированы.

Пассажиры рейсового автобуса практически не пострадали, за исключением помощника водителя, у которого диагностирован перелом ноги.