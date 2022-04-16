Москва, 16 апреля, 2022, 23:57 — ИА Регнум. На сегодня со стороны Всемирной организации здравоохранения пока нет никакой реакции на то, что украинские неонацисты используют медицинские учреждения в военных целях. Об этом 16 апреля заявил руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.

(сс) United States Mission Geneva Флаг ВОЗ

«Всемирная организация здравоохранения всё ещё не дала должной оценки фактам использования неонацистами медицинских учреждений не по прямому предназначению — оказание медицинской помощи, а в качестве опорных пунктов и огневых точек для ведения боевых действий», — сказал Мизинцев.

Он подчеркнул, что бойцы ВСУ и нацбатов целенаправленно размещают военную технику на территориях детских садов, общеобразовательных, муниципальных и медучреждений. Чем нарушают нормы международного гуманитарного права. По его словам, такие многочисленные факты зафиксированы в Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях и других районах Украины.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что украинские нацисты также продолжают использовать для укрытия здания учебных заведений. В частности, они оборудовали огневые позиции в педагогическом колледже в Лисичанске в Луганской Народной Республике. Здесь они разместили бронированную технику и зенитные установки.

Также в Константиновке Краматорского района ДНР националисты оборудовали огневые позиции и разместили тяжёлое вооружение в зданиях школ № 2 и 15, городской больнице и жилых домах по улице Емельянова.