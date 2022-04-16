Салина-Крус, Мексика, 16 апреля, 2022, 23:52 — ИА Регнум. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex на тихоокеанском побережье Мексики возобновился. Об этом сообщает 16 апреля управление по чрезвычайным ситуациям штата Оахака.

.rigzone.com Огонь

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 15 апреля на НПЗ, по неустановленной пока причине, загорелась одна из надземных вертикальных цистерн, используемых для хранения нефти.

Спустя сутки стало известно, что пожар возобновился, огонь охватил емкостью №102 объемом около 100 тыс. баррелей.

«Pemex задействовал внутреннюю программу обеспечения безопасности и ограничил доступ на территорию комплекса», — говорится в сообщении.

Сведений о пострадавших или погибших не поступало.