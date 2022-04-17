17 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили намерение китайских вооружённых сил провести военные учения рядом с Тайванем.

Артур Савин, , 01:05 — REGNUM Заявление командования Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая (НОАК) о том, что Вооруженные силы Китая проведут военные учения в районе Тайваня на фоне визита на остров американских конгрессменов, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 17 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

«США включили программу на самоуничтожение», — считает Алексей Д.

Многие пользователи пришли к выводу, что Америка то и дело наводит шум в разных уголках планеты.

«Интересно, люди в Штатах неужели так заелись бургерами, что не видят, что творит их правительство в целом?! Они что, думают, что у них будет как в голливудских фильмах?!» — задаётся вопросом Бислан Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что провокационная деятельность США вскоре может аукнуться всему остальному миру.

«Если и туда Штаты сунут свой нос, то тогда уж точно звездец наступит раньше времени, без вариантов реанимации. Байдену один фиг — он вслед за собой в гроб весь мир готовится утянуть», — указывает Александр Р.

Часть людей полагает, что Китай может повторить тот же сценарий, который осуществила Российская Федерация в отношении Украины.

«Второй антиамериканский фронт всё никак решиться не может на активные действия», — отметил Валерий П.

«После совместных учений России и Белоруссии началась специальная военная операция на Украине… Что же будет после учений Китая?» — интересуется пользователь под псевдонимом «Безымянная Пустота».

Солдаты НОАК Официальное интернет-представительство президента России

Ряд пользователей указывает на то, что за время проведения учений ситуация в отношениях Китая и Тайваня может претерпеть значительные изменения с подачи Соединённых Штатов Америки. Поэтому то, что отрабатывали китайские военные на учениях, вероятно, придётся применить на практике.

«Учения, плавно перерастающие в специальную операцию? Я вот, кстати, никогда не понимал: зачем Тайваню была нужна такая существенная армия. Теперь понимаю, но им это явно не поможет», — поделился своим мнением Виталий Ч.

«Предположительно в августе или сентябре начнётся военная операция между материковым Китаем и Тайванем. Вот там уже мировые рынки по валютам и энергоносителям будет лихорадить не по-детски. Колбас-расколбас будет конкретный», — пророчит Гульнур Г.

Отдельные комментаторы отмечают, что пример России может оказаться заразительным.

«Сейчас вслед за Китаем и все другие страны пример с России брать будут, когда вдруг задумаются: «А что, так можно было что ли?!» — пишет Никита А.

«Если Тайвань окажется под контролем Китая, то США полностью потеряют все рычаги давления на мир, не говоря уже о чисто экономических приобретениях, благодаря которым КНР взойдёт на первое место в мире среди других стран», — отмечает Михаил Х.

Нашлись и те, кто отмечают, что при развязывании боевых действий на Тайване украинскому руководству придётся забыть про поддержку со стороны Запада.

«Я вас уверяю, как только Китай займётся Тайванем, все на Западе тут же про Украину забудут», — предрекает Артём П.

Напомним, 15 апреля командование Восточной зоны Народно-освободительной армии Китая опубликовало заявление в социальной сети WeChat, согласно которому Вооруженные силы Китая проведут военные учения в районе Тайваня на фоне визита на остров американских конгрессменов.