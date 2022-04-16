Париж, , 23:41 — REGNUM Почти 23 тысячи человек 16 апреля приняли участие в акциях протеста по всей Франции против кандидатов в президенты Франции, вышедших во второй тур выборов. Такие данные приводит министерство внутренних дел страны, сообщает France-Antilles.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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По данным МВД, 13 600 человек приняли участие в более чем 50 демонстрациях в регионах и 9 200 недовольных вышли на улицы в Париже. Со своей стороны, организаторы утверждают, что в Париже участвуют около 40 000 человек и 150 000 человек по всей Франции.

Протестующие за восемь дней до второго тура президентских выборов сказали «нет крайне правым», при этом они также не поддержали действующего президента страны Эммануэля Макрона.

«Ни одного голоса за Марин Ле Пен», — скандировали организаторы митинга перед несколькими сотнями протестующих в Лилле.

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В Сент-Этьене 200 человек, среди которых много молодёжи, приняли участие в «Карнавале против избирательного маскарада», в масках Эммануэля Макрона с лозунгами «Ни Макрона, ни Ле Пен».

Как сообщало ИА REGNUM, второй тур президентских выборов во Франции состоится 24 апреля. За пост главы государства будет бороться действующий глава Пятой Республики Эммануэль Макрон, набравший в первом туре 9,78 млн голосов избирателей (27,84%) и лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, которая заручилась поддержкой 23,15% избирателей.