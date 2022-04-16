Москва, , 23:38 — REGNUM В канун празднования Входа Господня в Иерусалим святейший патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Храме Христа Спасителя в Москве и освятил ветви вербы, сообщили 16 апреля в пресс-службе патриарха Московского и всея Руси.

Патриарх Кирилл совершил всенощное бдение в Храме Христа Спасителя patriarchia. ru

В канун недели 6-й Великого поста (ваий), праздника Входа Господня в Иерусалим, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил всенощное бдение в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве.

«После чтения Евангелия Предстоятель Русской Православной Церкви совершил традиционное освящение вербных и пальмовых ветвей (ваий)», — говорится в сообщении.

Напомним, Светлое Христово Воскресение в 2022 году приходится на 24 апреля.