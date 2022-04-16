Донецк, , 23:19 — REGNUM Двадцать шесть мирных жителей пострадали из-за обстрелов украинскими боевиками территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщает 16 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Флаг ДНР Цуканов М.В

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 26 мирных жителей в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины ранее освобожденных территорий республики», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге заявил, что российские военные доставили более 12 тыс. тонн гуманитарной помощи на Украину и в Донбасс.