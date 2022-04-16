Северодвинск, Архангельская область, , 23:18 — REGNUM В Северодвинске из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, выпала двухлетняя девочка, сообщает региональный СУ СКР.

Игрушка на окне Анна Рыжкова © ИА REGNUM

По данным ведомства, ЧП произошло 16 апреля около 16 часов. По предварительным данным, ребенок, оставленный на короткое время без присмотра в помещении кухни при открытом окне, забрался на подоконник и выпал из окна на землю. Ребенка госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии после падения из окна погибла четырехлетняя девочка.