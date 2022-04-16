Северодвинск, Архангельская область, 16 апреля, 2022, 23:18 — ИА Регнум. В Северодвинске из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже, выпала двухлетняя девочка, сообщает региональный СУ СКР.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Игрушка на окне

По данным ведомства, ЧП произошло 16 апреля около 16 часов. По предварительным данным, ребенок, оставленный на короткое время без присмотра в помещении кухни при открытом окне, забрался на подоконник и выпал из окна на землю. Ребенка госпитализировали.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии после падения из окна погибла четырехлетняя девочка.