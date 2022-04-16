Колумбия, США, , 23:21 — REGNUM В торговом центре города Колумбия в Южной Каролине (США) произошла стрельба, пострадали люди. Об этом сообщает 16 апреля департамент полиции Колумбии.

Выстрел (сс)3dman_eu

По предварительным данным, несколько человек получили ранения.

«Степень их травм пока неизвестна, им оказывают медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники полиции ведут эвакуацию посетителей и работников торгового центра, людей доставляют в безопасное место.

«Сотрудники торгового центра, которым сказали укрыться на месте для безопасности, сотрудники правоохранительных органов придут к вам в качестве защищенного эскорта. Не выходите из магазина, пока не скажут об этом соответствующие органы», — отметили в департаменте.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в бруклинском метро в Нью-Йорке, в результате чего пострадали 23 пассажира. По обвинению в террористическом нападении был задержан 62-летний Фрэнк Джеймс.

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