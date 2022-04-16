В торговом центре в США произошла стрельба, есть раненые
Колумбия, США, 16 апреля, 2022, 23:21 — ИА Регнум. В торговом центре города Колумбия в Южной Каролине (США) произошла стрельба, пострадали люди. Об этом сообщает 16 апреля департамент полиции Колумбии.
По предварительным данным, несколько человек получили ранения.
«Степень их травм пока неизвестна, им оказывают медицинскую помощь», — говорится в сообщении.
В настоящий момент сотрудники полиции ведут эвакуацию посетителей и работников торгового центра, людей доставляют в безопасное место.
«Сотрудники торгового центра, которым сказали укрыться на месте для безопасности, сотрудники правоохранительных органов придут к вам в качестве защищенного эскорта. Не выходите из магазина, пока не скажут об этом соответствующие органы», — отметили в департаменте.
Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в бруклинском метро в Нью-Йорке, в результате чего пострадали 23 пассажира. По обвинению в террористическом нападении был задержан 62-летний Фрэнк Джеймс.
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