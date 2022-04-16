Киев, 16 апреля, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Киев готов обсуждать с Россией вопрос об отказе от вступления в Североатлантический альянс и о статусе Крыма, но с условием. Об этом в интервью сетевым СМИ Украины 16 апреля заявил президент страны Владимир Зеленский.

president. gov. ua Владимир Зеленский

Он считает, что делать это нужно «медленными и спокойными шагами». Украинский лидер подчеркнул, что это возможно только после прекращения военных действий и вывода российских войск и техники с территории Украины.

Зеленский подчеркнул, что нужно не только говорить, но стороны обязаны решить эти вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил. Что если военнослужащие вооружённых сил Украины, находящиеся в окружении в Мариуполе, будут уничтожены, то переговоры между Киевом и Москвой будут прекращены. По его словам, уничтожение украинских силовиков в этом городе поставит точку на «всех переговорах».

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Напомним, очередной очный раунд переговоров делегаций России и Украины прошёл в Стамбуле 29 марта. Тогда Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие её стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

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