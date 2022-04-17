17 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

Елизавета Коробова, , 01:07 — REGNUM Заявление официального представителя Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Игоря Конашенкова о том, что российский комплекс противовоздушной обороны С-400 уничтожил украинский вертолёт Ми-8, атаковавший населённый пункт Климово в Брянской области, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 16 апреля в социальной сети «ВКонтакте».

ЗРК С-400 Иван Шилов © ИА REGNUM

«Они прилетают там через всю линию фронта под угрозой ПВО ради обстрелов курятников частных подворьев? Ну пускай тогда за своё безрассудство получают по полной!» — написал Олег У.

Многие пользователи были рады узнать, что украинский вертолёт, потерявший все границы, был наказан за свою дерзость, но люди переживают, что военная авиация неонацистов до сих пор представляет угрозу не только российским военным, но и жителям приграничных с Украиной российских населённых пунктов.

«Ещё не мешало бы разобраться, кто допустил полёт украинского вертолёта (причём уже не в первый раз) на территорию Российской Федерации. Ну или понять, где слабое место. Эти недочёты следует уже сегодня устранять», — указывает Надежда К.

Некоторые комментаторы отмечают, что все жесты доброй воли в адрес Украины обернулись для России большими бедами.

«А это всё результат нашей миролюбивости. Нацисты видят слабость, они ей пользуются. Укровермахт никогда русских за людей не считал и считать не будет. Была бы возможность, уже бы пустили по нам ядерной боеголовкой. А наши всё с ними хороводы водят. Который раз эти вертолёты к нам залетают, а сбили только единственный», — отметил Юлий Ц.

Часть людей полагает, что настал момент, когда Украина навсегда должна расстаться со своим небом.

«Откуда у них авиация? Всё бьют их и бьют, а они всё летают и летают. Что это за недосказанность постоянная? Если уж взялись спецоперацию проводить, так долбаните уже так, чтобы ни одного вертолёта на Украине не осталось. Хватит их жалеть, нас они не жалеют, как мы можем наблюдать», — указывает Сергей Ш.

Вертолет МИ- 8 Нацгвардія України

Ряд пользователей указывает на то, что только наращивание ударов по военным объектам сумеет заставить нацистов сидеть тихо и не показываться на границе с Россией.

«Реально, может быть, уже хватит этой джентльменской обходительности? Если уж начали, может, тогда пора жёстко навести порядок как следует? Украина реально страх потеряла, уже российскую территорию смеет обстреливать! Нужно помочь найти ей берега», — призывает Марина Б.

Нашлись и те, кто отмечают, что сильно ошиблись те, кто недооценил военную мощь бандеровской Украины.

«А ведь это в очередной раз доказывает, что украинское командование зря время не теряло, активно готовилось к войне все эти восемь лет. Сколько уже ракет было выпущено по военным объектам? А вертолёты у них всё ещё есть в строю, т.е. научились хорошо маскироваться. Так научились, что даже наши спутники найти не могут. Явно западные инструкторы постарались», — подметил Ринат А.

Напомним, 15 апреля официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков заявил на брифинге о том, что российский комплекс противовоздушной обороны С-400 уничтожил украинский вертолёт Ми-8, атаковавший населённый пункт Климово в Брянской области.