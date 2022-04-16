Кишинёв, , 23:05 — REGNUM МИД Молдавии попросил Россию не вмешиваться во внутренние и демократические процессы страны из-за законопроекта о запрете использования символов V и Z, а также георгиевской ленты, сообщает 16 апреля издание ProTV.

Георгиевская лента

«Принятое решение является суверенным правом нашей страны. Мы призываем российскую сторону воздержаться от участия во внутренних и демократических процессах в Республике Молдова», — ответил представитель МИД Молдавии Даниел Водэ.

Напомним, 14 апреля на заседании парламента Молдавии был принят законопроект о запрете на территории республики символов, «пропагандирующих войну». Среди них буквы «V» и «Z», а также лента Святого Георгия. Лица, которые не будут следовать этому закону, будут оштрафованы на сумму до 9 тыс. леев или привлечены к общественным работам от 30 до 60 часов.

В свою очередь в МИД России отметили, что в последнее время высшие должностные лица Молдавии выступали с неоднозначными публичными заявлениями относительно Дня Победы и событий на Украине. В министерстве указали, что и в России и Молдавии хорошо помнят предвыборные обещания президента Майи Санду сохранить право отмечать 9 Мая. Однако последние законодательные инициативы, принимаемые парламентом Молдавии, не соответствуют этим заявлениям, что наносит ущерб отношениям с РФ.