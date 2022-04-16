Москва, , 22:57 — REGNUM Российская сторона готова развернуть гуманитарные коридоры на любом направлении на Украине, однако Киев в очередной раз не заявила ни одного гумкоридора в сторону России. Об этом 16 апреля в ходе брифинга сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Эвакуация гражданских Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Из десяти заявленных украинской стороной на текущие сутки гуманитарных коридоров на запорожском, донецком и херсонском направлениях в очередной раз нет ни одного в сторону России», — уточнил он.

Представитель Минобороны России напомнил, что российская сторона открывает гуманитарные коридоры на харьковском, луганском, донецком и крымском направлениях в сторону России ежедневно с 10:00 (мск).

«Кроме того, Российская Федерация готова в кратчайшие сроки развернуть гуманитарные коридоры на любых других направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию гражданских лиц», — добавил генерал.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Национального центра управления обороной РФ, за сутки 14 апреля из Мариуполя смогли выйти более 700 мирных жителей. Они покинули опасные зоны через восточный гуманитарный коридор без участия украинской стороны. С учётом этих людей, общее число мирных жителей, спасённых благодаря восточному коридору, составило 138 733 человека.

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