Москва, 16 апреля, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Российские военные доставили более 12 тыс. тонн гуманитарной помощи на Украину и в Донбасс. Об этом 16 апреля заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Nv86.ru Гуманитарная помощь

«Начиная с 2 марта, РФ на Украину уже доставлено 12 266,9 тонны гуманитарных грузов, проведены 840 гуманитарных акций, в том числе за истекшие сутки – шесть в ДНР, ЛНР и Херсонской области», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка в ДНР.