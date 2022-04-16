Новая Усмань, Воронежская область, , 22:50 — REGNUM Пассажиров рейсового автобуса, попавшего в аварию в Новоусманском районе Воронежской области, отправят в пункты временного размещения. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе администрации района.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

«Связались с транспортной компанией, они смогут забрать пассажиров не раньше утра. 37 человек сейчас отправляем в пункты временного размещения», — прокомментировал заместитель главы Новоусманского района Сергей Вишняков.

Как сообщало ИА REGNUM около 20:30 в Новоусманском районе на 524 километре автодороги М4-«Дон» микроавтобус Ford Transit, в котором находились работники местного предприятия, столкнулся с рейсовым двухэтажным автобусом, следовавшем по маршруту Элиста – Санкт Петербург. От травм погибли два человека, 15 ранены, из них 13 госпитализированы. По данным прокуратуры, пассажиры рейсового автобуса практически не пострадали.

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