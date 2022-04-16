Донецк, 16 апреля, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Украинские силовики обстреляли Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 16 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:43 населенный пункт Пески – населенный пункт Донецк (Кировский район)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики выпустили по району шесть снарядов калибром 122 мм.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля Следственный комитет (СК) России возбудил два уголовных дела по фактам массированных обстрелов населенных пунктов ДНР и ЛНР военнослужащими вооруженных сил (ВС) Украины и другими украинскими воинскими формированиями.