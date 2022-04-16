Москва, , 22:39 — REGNUM В России необходимо провести новую пенсионную реформу. Об этом в интервью изданию «Эксперт» российский бизнесмен Олег Дерипаска.

Пенсионер Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Он пояснил, что её суть заключается в том, чтобы для людей старше 45 лет в пенсионной системе уже был источник платежей.

«Нужно наполнить активы пенсионной системы так, чтобы для людей старше 45 лет был источник платежей. … У нас же есть эти активы Газпрома, «Роснефти», остальных государственных компаний. Их нужно как-то реструктурировать», — отметил Дерипаска.

Он считает, что пять-шесть компаний вместо одной крупной государственной компании гораздо лучше, а собственником этой компании, по его мнению, скорее всего, должен стать Пенсионный фонд.

«Должно быть профессиональное управление этими бумагами для получения дохода, чтобы мы не загоняли доходы в бюджет, потом бюджет делал дотацию этому Пенсионному фонду, трансферт, и мы платили», — указал Дерипаска.

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По его словам, этот шаг нужно сделать сейчас, иначе власти никогда на него не решатся. «А тем, кто младше 45, или таким активным ребятам типа меня сказать: зарабатывайте сами, и вот вам накопительная система и схема», — добавил он. Предприниматель подчеркнул, что нужны пассивы, «причем разумные пассивы».

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2022 года о необходимости начинать с начала пенсионную реформу заявил депутат Госдумы от СРЗП Олег Нилов. По его словам, главная поправка должна быть — «закрыть и реформы пенсионные признать, ну, как минимум неудовлетворительными, а правильнее сказать, вредительскими».