Новая Усмань, Воронежская область, 16 апреля 2022, 22:38 — REGNUM Два человека погибли, 15 ранены в результате автоаварии с участием двух автобусов в Воронежской области 16 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Авария произошла около 20:30 в Новоусманском районе на 524 километре автодороги М4-«Дон». По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford Transit, при выполнении маневра поворота налево в направлении села Новая Усмань, не уступил дорогу рейсовому автобусу Setra, следовавшему по маршруту Элиста – Санкт Петербург.
На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, представители прокуратуры.
Как сообщало ИА REGNUM, микроавтобус развозил по домам сотрудников одного из предприятий. Ранее сообщалось о более чем десяти пострадавших.