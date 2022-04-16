Новая Усмань, Воронежская область, , 22:38 — REGNUM Два человека погибли, 15 ранены в результате автоаварии с участием двух автобусов в Воронежской области 16 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД по региону.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла около 20:30 в Новоусманском районе на 524 километре автодороги М4-«Дон». По предварительным данным, водитель микроавтобуса Ford Transit, при выполнении маневра поворота налево в направлении села Новая Усмань, не уступил дорогу рейсовому автобусу Setra, следовавшему по маршруту Элиста – Санкт Петербург.

«В результате ДТП от полученных травм на месте происшествия скончались два человека, 15 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести, из которых 13 госпитализированы и двум оказана медицинская помощь на месте ДТП», — уточнили в полиции.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, представители прокуратуры.

На месте аварии Пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области

Как сообщало ИА REGNUM, микроавтобус развозил по домам сотрудников одного из предприятий. Ранее сообщалось о более чем десяти пострадавших.