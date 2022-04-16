Севилья, Испания, , 22:27 — REGNUM Завтра, 17 апреля, в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» «Севилья» в матче 32-го тура испанской Примеры сезона 2021/22 примет мадридский «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Последний матч «Реала» с «Севильей» завершился минимальной победой «сливочных» со счетом 2:1. Забитыми мячами отметились Рафаэль Мир (12’ Маркус Акунья), Карим Бензема (32’) и Винисиус Жуниор (87’ Эдер Милитао).

После 31-го сыгранного матча «Реал», одержав 22 победы, потерпев 3 поражения и набрав 72 очка, занимает чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» с 60-ю очками идет двумя позициями ниже.