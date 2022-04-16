Москва, 16 апреля, 2022, 22:25 — ИА Регнум. За прошедшие сутки Россия эвакуировала из опасных районов Украины, а также из Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), более 15 тыс. человек. Об этом 16 апреля сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев на брифинге.

Александр Полегенько ИА REGNUM Столовая для беженцев с Украины

«За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР эвакуированы в Россию 15 837 человек, из них – 2 659 детей», — сказал он.

Мизинцев также добавил, что всего в Россию с начала спецоперации были эвакуированы уже 837 157 человек, из которых 154 396 детей.

Как передавало ИА REGNUM, 16 апреля официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге заявил, что украинский военно-транспортный самолет с партией западного вооружения сбит в районе Одессы.