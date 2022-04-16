Новая Усмань, Воронежская область, , 22:25 — REGNUM Ход проверки по факту автоаварии с участием двух автобусом в Новоусманском районе Воронежской области взят на контроль прокуратурой региона. Об этом корреспонденту ИА сообщил 16 апреля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

По уточнённым данным, авария произошла около 20:30 16 апреля на 524 км трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе — столкнулись двухэтажный рейсовый автобус и микроавтобус Ford Transit.

«В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Причины происшествия, количество погибших и пострадавших уточняются», — уточнил представитель прокуратуры.

На место происшествия выехал заместитель прокурора области Константин Кремнев.

Как сообщало ИА REGNUM, столкнулись микроавтобус, который развозил по домам сотрудников одного из предприятий, и автобус Элиста — Санкт-Петербург, ранее сообщало о более чем десяти пострадавших.

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