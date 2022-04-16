Новая Усмань, Воронежская область, 16 апреля, 2022, 22:25 — ИА Регнум. Ход проверки по факту автоаварии с участием двух автобусом в Новоусманском районе Воронежской области взят на контроль прокуратурой региона. Об этом корреспонденту ИА сообщил 16 апреля старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По уточнённым данным, авария произошла около 20:30 16 апреля на 524 км трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе — столкнулись двухэтажный рейсовый автобус и микроавтобус Ford Transit.

«В результате ДТП есть погибшие и пострадавшие. Причины происшествия, количество погибших и пострадавших уточняются», — уточнил представитель прокуратуры.

На место происшествия выехал заместитель прокурора области Константин Кремнев.

Как сообщало ИА REGNUM, столкнулись микроавтобус, который развозил по домам сотрудников одного из предприятий, и автобус Элиста — Санкт-Петербург, ранее сообщало о более чем десяти пострадавших.