Пекин, 16 апреля, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Власти США используют украинский кризис для расширения НАТО, чтобы подтолкнуть Европу к хаосу. Об этом пишет 16 апреля китайское издание Global Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

Журналисты издания отмечают, что НАТО — агрессивный ядерный альянс, предназначенный для обеспечения соблюдения гегемонии США. Альянс, созданный в 1949 году для противостояния Советскому Союзу, после распада СССР не распустился, а наоборот, расширился с 16 до 30 стран.

«Этот процесс расширения НАТО является основной причиной нынешнего кризиса в Европе. В 2014 году США поддержали переворот на Украине, который привел к власти прозападное правительство. Это правительство с самого начала четко говорило о своем намерении вступить в НАТО», — указывается в публикации.

Россия неоднократно призывала к диалогу с Украиной, США и НАТО, чтобы решить свои законные проблемы, но эти просьбы были отклонены, отмечается в материале. Тем временем НАТО провело несколько совместных военных учений с украинской армией, что стало спусковым крючком для специальной военной операции России на Украине.

«Китай последовательно призывал всех главных героев украинского кризиса признать принцип неделимой безопасности. Вступление Украины в НАТО было бы угрозой безопасности России, и поэтому ее необходимо снять со стола, и Украина должна взять на себя обязательство по нейтралитету», — подчеркивает издание.

Также в публикации отмечается, что кризис на Украине вызван в первую очередь агрессией и экспансией НАТО.

«США используют кризис в качестве сложной рекламы для НАТО, продвигая основанную на блоке версию коллективной безопасности, основанную на противодействии России, — говорится в статье. — Минимальным, непосредственным условием мира в Европе является отсутствие дальнейшего расширения НАТО».