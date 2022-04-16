Париж, 16 апреля, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Завтра, 16 апреля, в Париже на стадионе «Парк де Пренс» «Пари Сен-Жермен» в центральном матче 32-го тура французской Лиги 1 сезона 2021/22 примет «Марсель». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

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На матч назначена бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье. Ассистенты главного судьи – Сирил Мугнер и Мехди Рахмуни.

В последний раз «Пари Сен-Жермен» и «Марсель» играли между собой 24 октября в матче 11-го тура чемпионата Франции. Та встреча завершилась со счетом 0:0.

На данный момент «Пари Сен-Жермен» с 22-мя победами и 71-м набранным очком занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Марсель», набрав 59 очков, идет строчкой ниже.