Лондон, 16 апреля, 2022, 22:16 — ИА Регнум. Великобритания продолжит поставлять Украине вооружения, включая бронетехнику. Поставки планируются уже в ближайшие дни. Об этом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Они обсудили необходимость долгосрочного решения в области безопасности для Украины. Премьер-министр заявил, что продолжит тесно работать с союзниками и партнёрами, чтобы гарантировать, что Украина сможет защитить свой суверенитет в предстоящие недели и месяцы», — говорится в сообщении канцелярии Джонсона.

Также отмечается, что председатель британского правительства проинформировал украинского лидера о введённых Лондоном новых антироссийских санкциях.

«Великобритания продолжит в ближайшие дни поставлять Украине средства, необходимые ей для обороны, включая бронетехнику», — заверил Зеленского Джонсон.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что санкции, введённые Россией в отношении британских чиновников, не помешают Лондону продолжать оказывать поддержку Украине.

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