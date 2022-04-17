17 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Никита Третьяков, , 06:45 — REGNUM Фоторепортаж с территории Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, где пытались обороняться украинские нацисты из частей ВСУ и других силовых структур Украины.

В ход пошло всё — от армейских грузовиков, доставшихся укронацистам в наследство от СССР, советских автоматов и бомбоубежищ, рассчитанных на ядерную войну, состряпанных на украинских автозаводах броневиков, до обожаемых и почитаемых на Украине «артефактов высшей цивилизации» — снайперских винтовок и противотанковых гранатомётов европейского и американского производства.

В объектив корреспондента ИА REGNUM попало далеко не всё, чем располагало укронацистское воинство в Мариуполе, но и представленный в фоторепортаже тоже весьма характерен.

Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича Никита Третьяков © ИА REGNUM

Военные и гражданские автомобили, уничтоженные на территории металлургического комбината имени Ильича Никита Третьяков © ИА REGNUM

«Пейзаж на поле битвы». Территория металлургического комбината имени Ильича Никита Третьяков © ИА REGNUM

Топливозаправщик ВСУ, брошенный в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

Грузовики ГАЗ-66 украинских силовиков, брошенные на территории металлургического комбината имени Ильича Никита Третьяков © ИА REGNUM

Украинские бронеавтомобили, захваченные в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

Украинские бронеавтомобили, захваченные в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

Автомобильная техника ВСУ, захваченная в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

ЗИЛ-131 одной из частей ВСУ, уничтоженных в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

Снайперская винтовка, состоявшая на вооружении украинских нацистов Никита Третьяков © ИА REGNUM

Противотанковые гранатомёты британского и американского производства, захваченные нашими войсками в Мариуполе Противотанковые гранатомёты британского и американского производства, захваченные в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

Автоматы АК, АКМ и АК-74, отобранные у украинских нацистов в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM

Вход в одно из бомбоубежищ на территории завода им. Ильича Никита Третьяков © ИА REGNUM

Вход в бомбоубежище на заводе им. Ильича Никита Третьяков © ИА REGNUM Бомбоубежище на заводе им. Ильича Никита Третьяков © ИА REGNUM

Оружие и боеприпасы из схрона украинских нацистов в Мариуполе Никита Третьяков © ИА REGNUM