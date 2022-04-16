Мюнхен, Германия, 16 апреля, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, мюнхенская «Бавария» в ближайшее время начнет переговоры с 26-летним нападающим сборной Германии Сержем Гнабри о продлении контракта.

ФК Бавария Мюнхен

Текущее соглашение Сержа Гнабри в мюнхенским клубом рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Серж Гнабри принял участие в 29-ти турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету нападающего 4 (3+1) очка по системе гол+пас в восьми встречах.

Гнабри выступает за «Баварию» с 1 июля 2017 года после перехода из «Вердера» за 8 миллионов евро.