Лондон, , 22:07 — REGNUM Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о будущем 22-летнего центрального полузащитника сборной Англии Конора Галлахера, выступающего втекущем сезоне за «Кристал Пэлас» на правах аренды.

Томас Тухель Twitter.comPSG

«Я верю, что в будущем Конор станет частью основного состава и будет играть ключевую роль. После завершения аренды нам нужно будет много обсудить. Мы будем учитывать того, чего сам игрок желает», — цитирует Галлахера журналист Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Конор Галлахер принял участие в 27-ми турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился восемью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Также футболист получил восемь желтых карточек.