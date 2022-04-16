Новая Усмань, Воронежская область, 16 апреля, 2022, 22:01 — ИА Регнум. Более десяти человек получили травмы в результате аварии с участием двух автобусов в Воронежской области вечером 16 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новоусманского районе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«Столкнулись микроавтобус, который развозил по домам сотрудников одного из предприятий, и автобус Элиста — Санкт-Петербург», — привели предварительные данные в пресс-службе.

Известно, что более десяти человек госпитализированы с травмами различной степени тяжести. При этом пассажиры рейсового автобуса практически не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 16 апреля в Новоусманском районе, у поворота на Новую Усмань на трассе М4 «Дон».