Нью-Дели, , 22:01 — REGNUM Индия не будет закупать у России вертолёты средней грузоподъёмности Ми-17В5. Их покупка ВВС Индии отложена в соответствии с правительственной программой импортозамещения «Made in India» для поддержки отечественного производства. Об этом 16 апреля сообщает агентство ANI.

Российский вертолёт Ми-17В5

«Было принято решение закрыть сделку. Было решено о том, что силы (ВВС) будут поддерживать программу местных вертолётов средней грузоподъёмности», — сообщили источники агентства в правительстве.

Сообщается, что решение об отмене тендера не связано с российской спецоперацией на Украине и было принято задолго до её начала.

Напомним, Индия является одним из крупнейших эксплуатантов парка вертолётов Ми-17В5 и Ми-17. Они используются для передвижения высокопоставленных лиц, в том числе президента и премьер-министра страны.

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Как сообщало ИА REGNUM, соглашение между Россией и Индией о сотрудничестве в области вертолётостроения было подписано в 2015 году. Весной 2018 года был полностью согласован контракт на поставку Индии 48 российских вертолётов Ми-17В-5. Окончательное решение о подписании контракта руководство Индии должно было принять в ближайшее время, но этого так и не было сделано.