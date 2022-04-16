Нижний Новгород, , 22:07 — REGNUM В Нижегородской области на 100-м году жизни скончался Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной войны Александр Кузнецов. Об этом сообщили 16 апреля в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Александр Кузнецов. government-nnov. ru

Как отметили в администрации, 19 июня 2022 года Александру Михайловичу должно было исполниться 100 лет. В Нижегородской области он был последним Героем Советского Союза.

«Александр Михайлович был удивительным человеком, очень образованным, интеллигентным, готовым поделиться своей мудростью и опытом. Не раз общался с ним лично. В последние годы созванивались по телефону. Надеялся, что в этом году увидимся на День Победы. Память о нем живет в наших сердцах и будет увековечена в истории региона», — выразил соболезнования родным и близким ветерана губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Александр Михайлович Кузнецов родился 19 июня 1922 года в селе Расстригино Фоминского района (ныне Гороховецкого района Владимирской области). В боях Великой Отечественной войны участвовал с апреля 1942 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943 года за героизм, мужество, находчивость, умелое руководство подразделением при форсировании Днепра, удержание плацдарма в течение пяти суток присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».